Українка Чибісова не зуміла піднятися на п'єдестал пошани чемпіонату Європи з важкої атлетики

Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату.

Вже в першій вправі - ривку - українка невдало виконала два підходи з трьох - взявши з другої спроби штангу вагою 84 кг, і не піднявши штангу в 87 кг. У поштовху Чибісова вдало впоралася зі снарядом вагою 104 і 107 кг, але не змогла зафіксувати штангу вагою 112 кг. Підсумковий результат склав 191 кг. Це дозволило українці зайняти 7-е місце в поштовху, ривку, та в сумі багатоборства.

Чемпіонкою Європи у цій ваговій категорії стала Олена Шадріна з Росії, що показала результат 212 кг. Друге місце на рахунку румунки Лоредани Томи, третє - Зої Сміт з Великобританії.

Як повідомляв УНІАН, напередодні срібну медаль виборола одеситка Юлія Паратова, яка стала володаркою першої нагороди збірної України на цьому турнірі.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить в Тель-Авіві (Ізраїль) з 5 по 12 квітня.