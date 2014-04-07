Збірна України з хокею проведе в Донецьку тренувальний збір до чемпіонату світу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації хокею України, саме тут зберуться усі кандидати на участь у світовій першості в Кореї.

Програмою підготовки передбачено проведення тренувань як на льоду так і на землі. «10 квітня плануємо зіграти двосторонній контрольний матч, після якого визначимось із гравцями, що продовжуватимуть готуватися до чемпіонату світу вже під час товариських матчів у Хабаровську», – повідомив тренер команди Олександр Годинюк.

На збір у Донецьку викликані 30 хокеїстів. Це воротарі - Сергій Гайдученко («Донбас»), Вадим Селіверстов (ХК «Астана», Казахстан), Михайло Шевчук («Молода Гвардія»); захисники - Геннадій Разін, Денис Петрухно (обидва – «Донбас»), Олександр Побєдоносцев («Титан», ВХЛ), Віталій Люткевич («Молот-Прикам’є», ВХЛ), Денис Ісаєнко, Руслан Борисенко (обидва – «Компаньйон-Нафтогаз»), Ігор Кугут, Володимир Алексюк (обидва – «Білий Барс»), Данило Скрипець («Молода Гвардія»), Юрій Наваренко (ХК «Гомель», Білорусь), Микола Ладигін («Халл Стінгрейс», Великобританія); нападаючі - Руслан Федотенко, Олександр Торяник, Євген Бєлухін, Максим Квітченко, Сергій Варламов, Роман Благий, Віктор Захаров, Павло Падакін (всі – «Донбас»), Шаміль Рамазанов (ХК «Рязань», ВХЛ), Сергій Черненко, Дмитро Німенко (обидва – «Компаньйон-Нафтогаз»), Артем Бондарєв («Білий Барс»), Олег Тимченко, Олег Шафаренко (обидва – «Юність», Білорусь), Андрій Міхнов («Металург», Білорусь) та Олександр Матерухін («Динамо» Мн., КХЛ).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу серед команд Дивізіону 1А (другий за ліком дивізіон після Елітного) відбудеться з 20 по 26 квітня у корейському Гояні. Дві кращі команди за підсумками змагань здобудуть право вистиупати за рік на чемпіонаті світу-2015 в Елітному дивізіоні, серед 16 найсильніших команд світу, що безпосередньо виборюють титул чемпіона світу.