Збірна України з гімнастики перемогла в групових вправах на етапі Кубка світу

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації гімнастики.

Українки за свій виступ отримали оцінку 16,850 бала, в той час як команди, що поділили 2-е місце - збірні Японії та Іспанії - набрали по 16,500 бали. У той же час, у вправі з 3 м'ячами і 2 стрічками українки фінішували на 3-му місці з результатом 16,650 бали. У переможниць з Японії - 17,050 бала, у команди Іспанії - 16,850 бали.

У загальному заліку збірна України поділила третє місце з командою Японії, пропустивши вперед збірні Іспанії та Азербайджану.

В особистому заліку ніхто з українок на п'єдестал змагань ані в окремих видах, ані в багатоборстві не піднімався. Краща з них - Вікторія Мазур - у багатоборстві посіла 9-е місце.

Переможницею змагань стала кореянка Єн Джей Сон.