Оприлюднено список потенційних суперників збірної України у плей-офф Кубка Девіса

Про це повідомляє Тенісний портал України.

16 команд (8 програли в першому раунді змагань в елітній групі і 8 збірних переможниць зональних змагань) у вересні посперечаються між собою за право виступати у Світовій групі в 2015 році.

8 команд потрапили в число сіяних, згідно з новим світовим рейтингом - Сербія, Іспанія, Аргентина, Канада, США, Австралія, Хорватія і Бельгія.

Несеянными командами в цій групі виявилися Нідерланди, Україна, Ізраїль, Бразилія, Словаччина, Індія, Узбекистан, Колумбія.

Жеребкування матчів плей-офф відбудеться 8 квітня в Лондоні.

Як повідомляв УНІАН, у матчі, що відбувся 4-6 квітня в Мальме (Швеція), збірна України обіграла команду Швеції з рахунком 4:1 і стала одним з переможців І групи Євро-Африканської зони, вийшовши у плей-офф Світової групи. У сезоні-2013 збірна України на цій стадії змагань також обіграла команду Швеції (3:2), але потім у плей-офф Світової групи програла команді Іспанії на чолі з зірками світового тенісу Рафаелем Надалем і Фернандо Вердаско - 0:5.