Олімпійські об’єкти Нанкіна готові до проведення змагань ЮОІ-2014

Як повідомили УНІАН в прес-службі НОК України, під час семінару було обговорено функціонування всіх служб з питань підготовки та проведення Ігор, в тому числі, умови перебування атлетів, регламент та процедуру проведення змагань, транспортне забезпечення, питання безпеки тощо.

Учасники делегацій на власні очі оглянули всі спортивні об’єкти та Олімпійське селище, в якому проживатимуть команди.

За словами шефа місії Національного олімпійського комітету України на ЮОІ, бронзової призерки Олімпійських ігор Анни Сорокіної, всі об’єкти відповідають міжнародним нормам та вже готові приймати юних олімпійців: «Спортсмени проживатимуть у надсучасних номерах, які оснащені всім необхідним. Саме Олімпійське селище досить компактне, відповідає останнім технологічним інноваціям та знаходиться поблизу спеціально зведеного Олімпійського парку. Лише схвальні відгуки можна сказати і про самі об’єкти, які вже були протестовані під час Азіатських юнацьких ігор у Нанкіні в 2013 році», - зазначила Сорокіна.

Разом з тим, ЮОІ – це не лише спортивні змагання, а й реалізація культурно-освітньої програми, яка цього разу буде досить насичена і взяти у ній участь зможуть не лише атлети, як на попередніх Іграх, а тренери та офіційні особи.

До старту Ігор залишилось 131 днів, то ж наразі продовжується процес завоювання ліцензій та відбір спортсменів на II літні Юнацькі Олімпійські ігри. На сьогодні юні олімпійці України вже зуміли здобути 23 ліцензії у 11 видах спорту.

Як повідомляв УНІАН, ЮОІ в Нанкіні відбудуться з 16 по 28 серпня.