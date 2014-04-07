Баскетбольна Суперліга визначила п'ятірку кращіх гравців тижня
Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України серед команд Суперліги, за підсумками яких була визначена традиційна п’ятірка кращих гравців.
Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.
Найкращими захисниками визначені Олександр Рибалко («Ферро-ЗНТУ»), на рахунку якого 20 очок, 5 підбирань, 4 передачі, 3 перехоплення та 1 блок-шот, а також Ріккі Мінард («Будівельник») – у якого статистика в середноьму за гру скаладає 10 очок, 9.6 передачі, 3.6 підбирання та 1.6 перехоплення.
Серед форвардів були відзначені Максим Пустозвонов («Азовмаш») – 16 очок, 4.5 підбирання, 3 передачі та 1.5 перехоплення й Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 12 очок, 11 підбирань, 5 передач та 2 блок-шота.
Кращим центровим став Даріуш Лавринович («Будівельник») – 18 очок, 9 підбирань, 2.3 передачі, 1.6 блок-шота та 1.3 перехоплення.
На минулому тижні відбулися одразу два матчі за участю команд з лідируючої четвірки. Київський "Будівельник" несподівано розтрощив в гостях БК "Донецьк" з перевагою у 37 очок - 105:68. У свою чергу, лідер чемпіонату "Хімік" (Южне) вже у ранзі переможця регулярного чемпіонату поступився маріупольскому "Азовмашу" - 61:77.
В регулярній першості залишилося провести ще один матч ("Азовмаш" - "Дніпро"), проте він вже ніяк не позначиться на підсумковій турнирній таблиці регулярної першості. "Хімік" посів перше місце (співвідношення перемог і поразок - 23/3), "Будівельник" друге - 19/7, "Азовмаш" третє - поки що 18/7.
За результатами регулярної першості стали відомі пари команд чвертьфінальної стадії плей-офф: БК «Хімік» — БК «Київ», БК «Будівельник» — МБК «Миколаїв», БК «Азовмаш» — БК «Одеса», БК «Донецьк» — БК «Ферро-ЗНТУ».
В нинішньому сезоні на стадії 1/4 фіналу команди гратимуть до двох перемог за формулою 1 - 1 - 1. Чвертьфінальні серії триватимуть з 12 по 18 квітня.