Баскетбольна Суперліга визначила п'ятірку кращіх гравців тижня

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Найкращими захисниками визначені Олександр Рибалко («Ферро-ЗНТУ»), на рахунку якого 20 очок, 5 підбирань, 4 передачі, 3 перехоплення та 1 блок-шот, а також Ріккі Мінард («Будівельник») – у якого статистика в середноьму за гру скаладає 10 очок, 9.6 передачі, 3.6 підбирання та 1.6 перехоплення.

Серед форвардів були відзначені Максим Пустозвонов («Азовмаш») – 16 очок, 4.5 підбирання, 3 передачі та 1.5 перехоплення й Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 12 очок, 11 підбирань, 5 передач та 2 блок-шота.

Кращим центровим став Даріуш Лавринович («Будівельник») – 18 очок, 9 підбирань, 2.3 передачі, 1.6 блок-шота та 1.3 перехоплення.

На минулому тижні відбулися одразу два матчі за участю команд з лідируючої четвірки. Київський "Будівельник" несподівано розтрощив в гостях БК "Донецьк" з перевагою у 37 очок - 105:68. У свою чергу, лідер чемпіонату "Хімік" (Южне) вже у ранзі переможця регулярного чемпіонату поступився маріупольскому "Азовмашу" - 61:77.

В регулярній першості залишилося провести ще один матч ("Азовмаш" - "Дніпро"), проте він вже ніяк не позначиться на підсумковій турнирній таблиці регулярної першості. "Хімік" посів перше місце (співвідношення перемог і поразок - 23/3), "Будівельник" друге - 19/7, "Азовмаш" третє - поки що 18/7.

За результатами регулярної першості стали відомі пари команд чвертьфінальної стадії плей-офф: БК «Хімік» — БК «Київ», БК «Будівельник» — МБК «Миколаїв», БК «Азовмаш» — БК «Одеса», БК «Донецьк» — БК «Ферро-ЗНТУ».

В нинішньому сезоні на стадії 1/4 фіналу команди гратимуть до двох перемог за формулою 1 - 1 - 1. Чвертьфінальні серії триватимуть з 12 по 18 квітня.