Українка Паратова завоювала срібло чемпіонату Європи з важкої атлетки
12:24, 07 квітня 2014Спорт
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У Тель-Авіві (Ізраїль) триває чемпіонат Європи з важкої атлетки, де українка Юлія Паратова у ваговій категорії до 53 кг стала срібною призеркою, принісши збірній України першу нагороду турніру.
Юлія Паратова / sport-xl.org
Про це УНІАН повідомили в НОК України.
Спортсменка з Одеси за сумою двох вправ взяла вагу 194 кг (88 кг у ривку + 106 кг у поштовху).
Доля золотої медалі вирішилась в останньому підході. Турчанка Айшегюль Чобан зуміла взяти у поштовху 114 кг і лише на 1 кг випередила українку за загальною сумою (195 кг). «Бронзу» здобула болгарка Майя Іванова (185 кг).
Чемпіонат Європи з важної атлетики триває в Ізраїлі з 5 по 13 квітня.
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