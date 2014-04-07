Українка Паратова завоювала срібло чемпіонату Європи з важкої атлетки

Про це УНІАН повідомили в НОК України.

Спортсменка з Одеси за сумою двох вправ взяла вагу 194 кг (88 кг у ривку + 106 кг у поштовху).

Доля золотої медалі вирішилась в останньому підході. Турчанка Айшегюль Чобан зуміла взяти у поштовху 114 кг і лише на 1 кг випередила українку за загальною сумою (195 кг). «Бронзу» здобула болгарка Майя Іванова (185 кг).

Чемпіонат Європи з важної атлетики триває в Ізраїлі з 5 по 13 квітня.