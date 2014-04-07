Українець Беленюк став чемпіоном Європи з боротьби

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Золоту нагороду наш спортсмен здобув у дуже складному поєдинку. У фінальній сутичці Беленюк, який зустрівся з фінським борцем Рамі Хієтаніємі, отримав серйозне розсічення, але вистояв до переможного кінця, не залишивши жодних шансів супернику.

Ще одним призером чемпіонату Європи в останній день змагань став борець греко-римського стилю Олександр Шишман, який посів третю сходинку серед спортсменів у ваговій категорії до 80 кг.

Таким чином, з Вантаа (Фінляндія) наші борці повертаються з повним комплектом нагород. В активі українців 8 медалей: «золото», «срібло» та 6 бронзових нагород. Команда посіла у загальному заліку 7 місце. Переможцем турніру стала збірна Росії - 9 золотих, 2 срібні та 5 бронзових нагород.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європии з боротьби у Фінляндії проходив з 1 по 6 квітня.