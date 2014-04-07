Максим Богдан претендує на звання найкращого легкоатлета березня в Європі
11:44, 07 квітня 2014Спорт
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Українець Максим Богдан претендує на звання найкращого легкоатлета березня в Європі за версією Європейської атлетичної асоціації.
Максим Богдан / volynnews.com
Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.
У березні, на зимовому Кубку Європи з метань (Лейрія, Португалія), Максим Богдан виграв змагання серед молоді з метання спису. При цьому він показав найкращий результат сезону в світі (83,41 м), який до того ж став новим національним рекордом України у віковій категорії U23 (до 23 років).
Голосування за найкращого легкоатлета березня триватиме до 12 квітня. Підтримати українця можна на сторінці ЄА у соціальній мережі Facebook.
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