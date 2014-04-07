Максим Богдан претендує на звання найкращого легкоатлета березня в Європі

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

У березні, на зимовому Кубку Європи з метань (Лейрія, Португалія), Максим Богдан виграв змагання серед молоді з метання спису. При цьому він показав найкращий результат сезону в світі (83,41 м), який до того ж став новим національним рекордом України у віковій категорії U23 (до 23 років).

Голосування за найкращого легкоатлета березня триватиме до 12 квітня. Підтримати українця можна на сторінці ЄА у соціальній мережі Facebook.