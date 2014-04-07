Оголошені види спорту, які будуть представлені в програмі I Європейських ігор-2015

Як повідомили УНІАН в Національному олімпійському комітеті України, окрім олімпійських до неї увійшли і неолімпійські види.

Понад 6000 спортсменів з 49 країн Європи змагатимуться у 19 видах спорту: бадмінтон, баскетбол (3х3), бокс, боротьба, велоспорт, водні види спорту (водне поло, плавання, стрибки у воду, синхронне плавання), волейбол, веслування на байдарках і каное, гімнастика (акробатика, аеробіка, стрибки на батуті, спортивна гімнастика, художня гімнастика), дзюдо, карате, легка атлетика, пляжний футбол, настільний теніс, стрільба, стрільба з лука, триатлон, тхеквондо, фехтування.

У 8 видах спорту атлети розігруватимуть олімпійські ліцензії на Ігри XXXI Олімпіади в Ріо-де-Жанейро-2016.

Комісія з 16 членів, до якої входить і член Виконкому МОК, президент НОК України Сергій Бубка, оглянули майбутні спортивні об’єкти, обговорили питання підготовки до Ігор, в тому числі медичні та антидопінгові процедури.

За словами президента ЄОК Патріка Хіккі, головна мета Європейських ігор – підвищити продуктивність європейських спортсменів та європейського спорту. «Ми вражені прогресом у підготовці до Ігор. У нас немає абсолютно ніяких застережень щодо будівництва об’єктів, все йде за планом. Ми не хочемо, щоб Європейські ігри стали точною копією Олімпійських ігор, а намагаємось зробити їх інноваційними», - зазначив Хіккі.

Наступний візит Координаційної комісії відбудеться на початку вересня.

Як повідомляв УНІАН, I Європейські ігри проходитимуть з 12 по 28 червня 2015 року.