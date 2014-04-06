Стаховський приніс збірній України переможне очко в матчі Кубку Девіса зі Швецією

Як повідомляє кореспондент УНІАН, для перемоги в матчі лідеру української збірної довелося зіграти лише три сети.

Суперники на рівних провели перші дві партії, де українець виривав перемогу тільки в додатковому геймі на тай-брейку з однаковим рахунком - 7:6(5). А вже на початку третьої партії Стаховський зробив брейк, вигравши подачу суперника, а потім зумів утримати свою перевагу до кінця матчу - 6:4.

Таким чином, загальний рахунок гри став 3:1 на користь збірної України, яка восени зіграє у плей-офф за право виступити в сезоні-2015 в Світовій групі, компанії 16 найсильніших команд світу, що безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.

Як повідомляв УНІАН, раніше Сергій Стаховський та Артем Смірнов виграли одиночні матчі, а дует Сергій Бубка і Денис Молчанов програв шведам у парі. Сьогодні командам доведеться провести ще одну гру, але на загальний результат матчу вона вже не вплине.