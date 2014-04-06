"Чорноморець" обіграв запорізький "Металург" у матчі УПЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, після цього матчу одеська команда вийшла на четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Господарі поля одеського стадіону володіли перевагою впродовж всього матчу. Вже на 3-й хвилині Олексій Гай відкрив рахунок, а на 20-й Олексій Антонов подвоїв перевагу "Чорноморця". Після цього темп гри дещо спав і господарі задовольнялися контролем м'яча і збереженням переваги, а не його нарощуванням. Спалах активності стався наприкінці гри, коли на 83-й хвилині Гай оформив власний дубль, довівши загальний рахунок до великого - 3:0.

Таким чином, "Чорноморець" набрав 36 очок і вийшов на 4-е місце в турнірній таблиці, випередивши харківський "Металіст".

Як повідомляв УНІАН, раніше в 24-му турі донецький «Шахтар» з великим рахунком обіграв львівські «Карпати» (3:0), «Севастополь» обіграв полтавську «Ворсклу» (1:0), а сімферопольська «Таврія» поступилася «Дніпру» з рахунком 0:2.

Центральний матч туру "Динамо" (Київ) - "Металіст" (Харків) відбудеться пізніше в неділю.