Збірна України з тенісу програла у парному матчі Кубка Девіса шведам

Як повідомляє кореспондент УНІАН, парна гра вийшла наднапруженою і тривала майже чотири години.

У цьому матчі українці з самого спочатку виглядали аутсайдерами. Пара Сергій Бубка - Денис Молчанов проводить спільні матчі вкрай рідко, в основному в Кубку Девіса. У той же час, Роберт Ліндстедт займає в парному рейтингу 11-ту позицію, а Йохан Бюрнстрем - 46-й.

Тим не менше, гра затягнулася на всі п'ять сетів і українці мали непогані шанси на перемогу. У перших двох сетах пари обмінялися перемогами на тай-брейках - спочатку 7:6 на користь шведів, а потім українців. Більше того, в третій партії українці виграли з рахунком 6:3 і отримали відмінну перспективу на перемогу в цілому в матчі. Але потім суперник виявився сильнішим у четвертій партії - 6:4, і у вирішальній, п'ятій, яка тривала більше години скандинави переламали ситуацію на свою користь лише у 18-му геймі - 10:8.

Таким чином, після двох днів загальний рахунок матчу став 2:1 на користь збірної України.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Сергій Стаховський та Артем Смирнов виграли свої одиночні зустрічі. І для загальної перемоги збірній України у матчі достатньо виграти одну з двох завтрашніх одиночних ігор.