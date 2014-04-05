«Шахтар» обіграв «Карпати» в матчі УПЛ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, доля цього матчу була вирішена вже у першому таймі.

Господарі поля володіли перевагою з самого початку гри. Вже на 12-й хвилині Едуардо да Сілва відкрив рахунок, а перед самою перервою, на 43-й хвилині бразилець зробив дубль.

На початку другого тайму його співвітчизник Луїс Адріано забив третій гол у ворота львів'ян, після чого гірники впевнено втримали перевагу до кінця гри.

Таким чином, «Шахтар» знову став одноосібним лідером турнірної таблиці першості, набравши 47 очок. Далі йдуть дніпропетровський «Дніпро», київське «Динамо» харківський «Металіст» і одеський «Чорноморець».

Як повідомляв УНІАН, раніше в 24-му турі «Севастополь» на своєму полі обіграв полтавську «Ворсклу» - 1:0, а сімферопольська «Таврія» поступилася «Дніпру» - 0:2.