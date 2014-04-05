Сестри Семеренко не змогли потрапити на п'єдестал і в змішаній естафеті Гонки чемпіонів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому змаганні беруть участь по 10 чоловіків і жінок зі світової еліти.

За підсумками індивідуальних мас-стартів спортсменки вибирали собі партнерів у головну гонку змагань - змішану естафету. У підсумку, Валентина Семеренко вибрала собі в партнери австрійця Домініка Ландертінгера, а Віта - Євгена Устюгова з Росії.

Втім, допомогти їм покращити результати мас-старту партнери не допомогли. Як і в індивідуальній гонці, Валентина в парі з австрійцем в естафеті зайняла 8-е місце, відставши від переможців на 1 хвилину 48,1 секунди, а Віта в дуеті з Устюговим фінішувала 9-й, відставши на 2 хвилини 32,3 секунди. Дуети з участю українок випередили тільки швейцарсько-чеську пару Селіна Гаспарін - Ондржей Моравец.

Перемогу в Гонці чемпіонів здобули олімпійський чемпіон Сочі-2014 в естафеті росіянин Антон Шипулін і триразова олімпійська чемпіонка Сочі Дар'я Домрачева з Білорусі. Компанію на п'єдесталі пошани їм склали французи Марі Дорен-Абер і триразовий чемпіон Сочі-2014 Мартен Фуркад, а також Габріела Соукалова (Чехія) та Симон Шемпп (Німеччина).

Як повідомляв УНІАН, Гонка чемпіонів є найбільш престижними міжнародним комерційним стартом в біатлоні і щорічно збирає в Москві найсильніших спортсменів за підсумками сезону. Валентина і Віта Семеренко є олімпійськими чемпіонами Сочі-2014 в естафеті.