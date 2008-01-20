Результати 23-го туру англійської Прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 23-го туру англійської Прем`єр-ліги

Віган - Евертон 1:2 (Ягелка 53 автогол - Е.Джонсон 39, Лескотт 42)

Манчестер Сіті - Вест Хем 1:1 (Васселл 16 - К.Коул 8)

Нагадаємо, що вчора був зіграні матчі:

Портсмут - Дербі 3:1 (Мваруварі 38, 42, 55 – Ньятанга 4)

Редінг - МЮ 0:2 (Руні 77, Роналду 90+3)

Тоттенхем - Сандерленд 2:0 (Леннон 2, Кін 90)

Бірмінгем - Челсі 0:1 (Пісарро 79)

Блекберн - Міддлсбро 1:1 (Дербішир 75 - Уїтер 13)

Фулхем - Арсенал 0:3 (Адебайор 19, 37 - Росицькі 80)

Ньюкасл - Болтон 0:0.

Трійка лідерів: МЮ і Арсенал (по 54 очки) і Челсі (50), - зміцнює свою недосяжність. У найближчого переслідувача - Евертона - 42 очки, за ним МСіті (40), а Ліверпуль і Астон Вілла, маючи по 39 очок, завтра зустрічаються між собою.

Портсмут і Блекберн (по 37), Вест Хем (33), Тоттенхем і Ньюкасл (по 27), Міддлсбро і Редінг (по 22), Болтон (21), Бірмінгем, Віган, Сандерленд (по 20), Фулхем (15), Дербі (7).