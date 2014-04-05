«Дніпро» виграв перший матч УПЛ у Сімферополі у 2014-му році

Як повідомляє кореспондент УНІАН, дніпропетровці забили у ворота суперника два м'ячі.

«Дніпро» став однією з перших команд, яка зважилася після зимової перерви приїхати в Крим і зіграти там матч УПЛ. У попередніх турах домашні матчі «Таврії» та «Севастополя» в цілях безпеки або переносилися на інші стадіони, як це було у грі «Таврія» - «Динамо», що відбулася в Києві, або взагалі переносилися на більш пізній термін.

Матч у Сімферополі пройшов без будь-яких ексцесів. При цьому кримські вболівальники не проявили інтересу до гри українського чемпіонату за участю одного з лідерів турніру. Стадіон був заповнений менш ніж наполовину. Гра йшла з помітною перевагою гостей. На 9-й хвилині рахунок відкрив бразильський легіонер дніпропетровців Джуліано, а на 54-й хвилині серб Нікола Калініч ударом з пенальті подвоїв перевагу гостей - 0:2.

Напередодні свій перший матч на рідному стадіоні 2014-му році провів і ФК «Севастополь», який обіграв полтавську «Ворсклу» з рахунком 1:0.

Таким чином, «Дніпро» зрівнявся в турнірній таблиці з донецьким «Шахтарем» - по 20 ігор і 44 очки. Щоправда, у «Дніпра» є пропущені ігри в інших турах змагань. «Шахтар» же пізніше сьогодні проведе свій матч 24-го туру.

Як повідомляв УНІАН, 24-й тур УПЛ триватиме до 6 квітня, коли відбудеться центральний матч - «Динамо» (Київ) - «Металіст» (Харків).