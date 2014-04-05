Сестри Семеренко не потрапили в число призерів мас-старту Гонки чемпіонів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у цьому змаганні беруть участь по 10 спортсменів у чоловічих і жіночих гонках зі світової еліти.

У мас-старті обидві українки виступили невдало. При цьому, за підсумками попередніх змагань у стрільбі на швидкість, де розігрувалися місця на стартовій доріжці, Валентина Семеренко посіла друге місце, поступившись у швидкості і точності ураження мішеней тільки росіянці Ольги Вілухіної. Тим не менш, в самій гонці (дистанція на 6 км. з чотирма вогневими рубежами) Валентина фінішувала лише 8-ю - 38,7 секунди відставання від переможниці, а Віта - 9-ю - 55,6 секунди. Українки випередили тільки швейцарку Селіна Гаспарін, що відстала більш ніж на 1 хвилину.

Перше місце посіла француженка Марі Дорен-Абер, яка подолала дистанцію за 18 хвилин 04,5 секунди, слідом за нею фінішувала норвежка Тура Бергер 3,8 секунди відставання, а третій на фініш прийшла триразова олімпійська чемпіонка Сочі-2014 Дар'я Домрачева з Білорусі - 6,7 секунди відставання.

В програмі Гонки чемпіонів також заплановано чоловічий мас-старт, який розпочинається у ці хвилини (у цій дисципліні представників України немає). Крім того, через годину пройдуть фінальні змагання - змішана естафета, де всі учасники поділяться на 10 пар (чоловік і жінка) і розіграють призовий фонд Гонки чемпіонів.

Як повідомляв УНІАН, Гонка чемпіонів є найбільш престижними міжнародним комерційним стартом в біатлоні і щорічно збирає в Москві найсильніших спортсменів за підсумками сезону.