«Українські отамани» вдруге поспіль програли "Команді Росії» у WSB

Як повідомляє кореспондент УНІАН, для загальної перемоги українцям потрібно було вигравати з рахунком 5:0 або за 4:1 перемагати в додатковому бою.

Доля путівки у півфінал вирішилася вже після трьох боїв. Лише в найлегшій вазі «отаман» Азат Усеналіев зумів перемогти Бахтовара Назірова роздільним рішення суддів- 2:1 - 47:48, 48:47, 49:46. Але, вже у другому бою росіянин Дмитро Полянський одноголосним рішенням суддів переміг Павла Іщенка (всі три арбітри виставили рахунок 48:47). А в третьому бою Олександр Беспутін набрав друге очко для росіян і забезпечив своїй команді вихід до півфіналу, перемігши Тараса Головащенко одноголосним рішенням суддів - усі по 49:46.

В четвертому бою росіяни забезпечили собі перемогу в матчі. Едуард Якушев виявився помітно сильніше Олександра Ганзули - 45:48 і двічі по 46:48. А у заключному бою серед суперважковаговиків росіянин Максим Бабанін і взагалі зумів нокаутувати Єгора Плевако в третьому раунді.

Таким чином, матч завершився з рахунком 4:1 на користь росіян.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі 31 березня в Москві «Команда Росії» також виграла з рахунком 4:1.