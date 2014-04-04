Стаховський виграв перший поєдинок матчу Кубка Девіса Швеція - Україна

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч з опонентом, який є 4-м номером у складі збірної Швеції і не входить в рейтинг-лист Асоціації тенісистів-професіоналів в одиночному розряді, вийшов для Стаховського несподівано складним. Він тривав більше чотирьох годин і суперники провели на корті всі п'ять сетів.

Вигравши перші два сети з однаковим рахунком 6:4 українець потім віддав ініціативу супернику, за що поплатився програшем наступних двох партій - 5:7, 3:6. П'ятий сет перетворився на справжній трилер, який тривав 24 гейми. Брюнстрем, що не має ніякого досвіду гри на рівні професіоналів, боровся до кінця, дозволивши українцю виграти з рахунком 13:11.

Таким чином, рахунок в матчі Швеція - Україна став 0:1. У ці хвилини в Мальме починається другий поєдинок, в якому Україну представлятиме Артем Смірнов.

Як повідомляв УНІАН, переможець матчу Україна - Швеція восени зіграє у плей-офф за право виступити в сезоні-2015 в Світовій групі, кампанії 16 найсильніших команд світу, які безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.

У сезоні-2013 команди України та Швеції зустрічалися на цій же стадії змагань в Дніпропетровську і тоді українці здобули перемогу у впертій боротьбі з рахунком 3:2. Щоправда, тоді у складі української команди були обидва лідери - Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. Зараз же Долгополов у складі відсутній. У плей-офф-2013 за право зіграти у Світовій групі українці програли команді Іспанії на чолі з зірками світового тенісу Рафаелем Надалем і Фернандо Вердаско - 0:5