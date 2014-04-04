Дві українки виграли бронзові медалі чемпіонату Європи з боротьби

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У ваговій категорії до 63 кг Юлія Ткач-Остапчук спочатку здобула перемогу над іспанкою Авророю Хафардо (13:3), потім виграла у Інни Тражукової з Росії (8:0), а в півфіналі поступилася Анастасії Григор'євій з Латвії (3:6). У поєдинку за бронзу українка взяла верх над чешкою Адель Ханзліковой (4:0).

У свою чергу, у ваговій категорії до 75 кг. Катерина Бурмістрова у чвертьфіналі перемогла австрійку Марину Гастл (10:0), у півфіналі програла болгарці Верстаті Златевій (1:3). У сутичці за бронзу українка впевнено перемогла румунку Иліану Маковей (11:0).

Не зуміли в цей вечір завоювати медалі представники чоловічої збірної України. Любомир Сагалюк (до 86 кг) програв двічі - в основній сітці, а також у втішному турнірі за бронзу, а Семен Радулов (до 70 кг) програв в ¼ фіналу.

Таким чином, після чотирьох днів змагань у скарбничці збірної України шість нагород - одне срібло та п'ять бронз.

Як повідомляв УНІАН, раніше Наталія Пульковська (до 48 кг) завоювала срібло, а володарями бронзових медалей стали Аліна Стадник-Махиня (до 69 кг), Василь Шуптар (до 61 кг), Олександр Хоцянівський (до 125 кг).

Чемпіонат Європи у Фінляндії триватиме до 6 квітня.