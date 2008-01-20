Динамо, Шахтар і Дніпро провели перші матчі цього року

Динамо - Левські (Софія) 2:1 (Нінкович 28, Гусев 43 - Огненов 82)

Дніпро - Анжі (Махачкала) 0:1 (Агаларов 45).

Шахтар – Луч-Енергія (Владивосток) 3:0 (Адріано 36, Срна 58, Брандао 73 пен.)

Шахтар - Кельн – 3:1 (Мохаммад, 32 автогол, Адріано 76, 81 - Хартман 81)

*** Сьогодні київське Динамо провело першу гру в 2008 році. Суперником українського клубу виступив софійський Левські, який теж проводить збори в Ізраїлі. У першому таймі перевагу мали кияни, потім ініціативу перехопили болгари, щоправда, в другій половині зустрічі у Динамо на полі вийшов абсолютно оновлений склад. Обидва голи у Динамо були забиті ударами приблизно з лінії штрафної. У першому випадку відзначився Нінкович (після сольного проходу до завершуючого удару), в другому – Гусєв, обігравши суперника.

*** Дніпропетровський "Дніпро" провів на зборі в Туреччині перший контрольний матч проти команди з першого російського дивізіону - махачкалінської "Анжі". Склад, вибраний тренерами на цю зустріч, прийнято називати експериментальним. В обороні компанію Єщенку, Грицаю та Матюхіну склав Бартулович. Потрійний кулак в центрі середньої лінії (Шелаєв, Пашаєв, Максимов) доповнювали на лівому фланзі Кобахідзе, на правому - Давідсон. Єдиним форвардом був Коноплянка.

Перший тайм пройшов при перевазі "Дніпра". Технікою, прагненням до загострення і добрими передачами виділявся Кобахідзе. Дагестанці лише кілька разів наближалися до штрафного майданчика "Дніпра", але одна з таких вилазок і призвела до гола зі штрафного метрів за 20 від воріт.

Сьогодні ж "Дніпро" грає ще один матч проти підмосковного "Сатурна".

*** Донецький Шахтар першу гру – 2008 провів учора на стадіоні «WOW football center» (Анталія, Туреччина) проти команди “Луч-Енергія” (Владивосток). Рахунок 3:0. Сьогодні він повторив виграш на цьому ж полі і знову, забивши три голи в матчі проти Кельна на очах у 100 глядачів, при 17 градусах тепла. Щоправда, цього разу без голу у відповідь під кінець гра не обійшлася.

За матеріалами Football.ua