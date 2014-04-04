Товариський матч "Спартак" - "Динамо" скасували

15:30, 04 квітня 2014
Спорт
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Футбольний клуб «Спартак» (Москва) і київське «Динамо» в силу форс-мажорних обставин розірвали договір про проведення виставкового матчу в честь відкриття спартаківського стадіону - «Відкриття Арена»

Матч Динамо - Спартак не состоится / dynamo.kiev.ua

Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Спартак".

У повідомленні зазначено: "Матч був запланований на 24 липня 2014 року. Але після офіційного звернення в московський клуб представників київського «Динамо» сторони ухвалили спільне рішення скасувати товариську гру в силу форс-мажорних обставин".

Матч повинен був стати однією з ігор літньої серії товариських матчів київської команди в рамках підготовки до сезону 2014/15.

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