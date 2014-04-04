Товариський матч "Спартак" - "Динамо" скасували
15:30, 04 квітня 2014Спорт
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Футбольний клуб «Спартак» (Москва) і київське «Динамо» в силу форс-мажорних обставин розірвали договір про проведення виставкового матчу в честь відкриття спартаківського стадіону - «Відкриття Арена»
Матч Динамо - Спартак не відбудеться / dynamo.kiev.ua
Про це повідомляє офіційний сайт ФК "Спартак".
У повідомленні зазначено: "Матч був запланований на 24 липня 2014 року. Але після офіційного звернення в московський клуб представників київського «Динамо» сторони ухвалили спільне рішення скасувати товариську гру в силу форс-мажорних обставин".
Матч повинен був стати однією з ігор літньої серії товариських матчів київської команди в рамках підготовки до сезону 2014/15.
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