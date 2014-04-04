Курченко недоплатив за стадіон "Металіст" понад півмільярда гривень

Про це повідомив голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, передає xsport.ua.

«Позитивних зрушень в оплаті за договором, укладеним між Харківською обласною радою та компанією, яка перемогла у тендері на придбання цілісного майнового комплексу "Металіст", сьогодні немає. З 680 мільйонів гривень до обласного бюджету надійшло 110 мільйонів", - зазначив Чернов.

Читайте такожАваков планує забрати у російського банку Одеський НПЗЗа словами губернатора, він підписав звернення до прокуратури Харківської області, щоб вона в інтересах спільної власності територіальних громад ініціювала розгляд цього питання в суді.

«За умови, якщо компанія, яка перемогла в конкурсі, не виконає своїх зобов'язань, визнати договір купівлі-продажу як невдалий, розірвати його і привести все у вихідну позицію. Тобто, залишити «Металіст» у спільній власності територіальних громад», - додав він.

Читайте такожХарківська облрада спрямувала претензії Курченку щодо стадіону «Металіст»Нагадаємо, стадіон «Металіст» викупив у держави бізнесмен Сергій Курченко за 674 млн. 522 тис.грн.

Також 27-річний Курченко в грудні 2012 року купив ФК «Металіст» у харківського бізнесмена Олександра Ярославського за $300 млн.