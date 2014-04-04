Оприлюднено склад збірної України на чемпіонат Європи зі стрибків на батуті

Про це УНІАН повідомли в Національному олімпійському комітеті України.

Окрім медалей континентальної першості, цей турнір стане ліцензійним на II літні Юнацькі Олімпійські ігри, що в серпні цього року проходитимуть у китайському Нанкіні, а також відбірковим - для участі у I Європейських іграх 2015 року в Баку.

До змагань українська збірна готувалась у Харкові (батут) та у Миколаєві (акробатична доріжка).

Склад української команди виглядає наступним чином: Шупер Богдан, Лавриченко Радіон, Лупальцов Олександр, Савченко Артем, Андрус Марта, Романчукевич Катерина, Тувакбаєва Діана, Бєдєвкін Денис, Просторов Микола, Волянський Максим, Собакарь Дмитро, Кіфоренко Віктор, Пантело Леонід, Стаценко Станіслав, Стаценко Микита, Оксамітний Олег, Баєва Катерина, Лобач Надія, Кийко Марина, Лосквіна Наталія, Алєксєєва Дар'я, Орлова Олена та Ключник Діана.

Турнір в Португалії відбудеться з 7 по 13 квітня.