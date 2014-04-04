Українка Світоліна сенсаційно програла на тенісному турнірі в Чарльстоні
14:17, 04 квітня 2014Спорт
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Найкраща тенісистка України (35-й номер світового рейтингу) Еліна Світоліна програла в третьому колі тенісного турніру в Чарльстоні (США) представниці Швейцарії Белінді Бенчич.
Еліна Світоліна / Reuters
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
У цьому матчі Світоліна вважалася фаворитом, так як суперниця займає в рейтингу лише 146-е місце.
Тим не менш, суперниця нав'язала боротьбу вже в першому сеті, який програла лише на тай-брейку - 6:7. А в наступних двох партіях Бенчич виявилася сильнішою за українку - 6:4, 6:1.
Раніше свої виступи в цьому турнірі - ще в першому колі - завершила Леся Цуренко.
Як повідомляв УНІАН, турнір у Чарльстоні триватиме до 6 квітня.
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