Українка Світоліна сенсаційно програла на тенісному турнірі в Чарльстоні

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

У цьому матчі Світоліна вважалася фаворитом, так як суперниця займає в рейтингу лише 146-е місце.

Тим не менш, суперниця нав'язала боротьбу вже в першому сеті, який програла лише на тай-брейку - 6:7. А в наступних двох партіях Бенчич виявилася сильнішою за українку - 6:4, 6:1.

Раніше свої виступи в цьому турнірі - ще в першому колі - завершила Леся Цуренко.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Чарльстоні триватиме до 6 квітня.