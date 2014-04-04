Шумахер подає ознаки свідомості

13:58, 04 квітня 2014
Спорт
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Німецький автогонщик Міхаель Шумахер, який перебуває в комі, "подає ознаки свідомості і пробудження"

Шумахер впав у кому після невдалого заїзду на лижах

Про це заявила менеджер спортсмена Сабіна Кем.

"Стан Міхаеля поліпшується... Він подає ознаки свідомості і пробудження", - наводить слова Кем РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

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