Шумахер подає ознаки свідомості

Про це заявила менеджер спортсмена Сабіна Кем.

"Стан Міхаеля поліпшується... Він подає ознаки свідомості і пробудження", - наводить слова Кем РИА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

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