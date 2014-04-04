Українці вибороли ще дві медалі на чемпіонаті Європи з боротьби

Про це УНІАН повідомили у Національному оліміпйському комітеті.

Махиня-Стадник, що виступає в ваговій категорії до 69 кг, на шляху до місця у трійці лідерів перемогла суперницю із Литви Дануте Домікайтіте та Дар'ю Осоцьку з Польщі. У півфіналі наша спортсменка поступилася майбутній чемпіонці континенту росіянці Наталії Воробйовій. У зустрічі за бронзову медаль українка впевнено з рахунком 5:1 обіграла німку Алін Фокін.

Хоцянівський, який став призером у категорії до 125 кг, у боротьбі за третє місце залишив без шансів представника Вірменії Андраника Галстяна.

Як повідомляв УНІАН, раніше Василь Шуптар завоював бронзу, а Наталія Пулковська - срібло европейської першості у Фінляндії. Таким чином, на даний момент у збірної України чотири нагороди.

Чемпіонат Європи з боротьби у Фінляндії триватиме до 6 квітня.