"Будівельник" і "Хімік" виграли матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це були матчі 25-го туру регулярного сезону.

Лідер чемпіонату «Хімік» грав на виїзді в Івано-Франківську і вже в першій чверті позначив свою перевагу - 19:12. Правда, перед великою перервою господарі майданчика трохи скоротили розрив (18:16), але потім «Хімік» лише збільшував відрив - 17:10, 15:11. У підсумку, 67:51.

Кращим гравцем матчу у складі команди-переможниці став американець Джамал Шулер, який набрав 19 очок.

У свою чергу, «Будівельник» на своєму майданчику приймав МБК «Миколаїв» і вирішив долю матчу в другій чверті. Після рівної першої 10-хвилинки (21:20) послідував розгром опонента - 27:15. Після великої перерви суперники обмінялися виграними чвертями з 4-очковою перевагою - 30:26 і 16:20.

Найкращим у складі киян став литовець Даріуш Лавринович, набрав 21 очко.

Таким чином, після цього туру команди як і раніше займають перше-друге місця в таблиці. У «Хіміка» співвідношення перемог і поразок 23/2, а у «Будівельника» - 18/7.