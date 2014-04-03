"Будівельник" і "Хімік" виграли матчі регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги
Лідери української баскетбольної Суперліги - київський «Будівельник» і «Хімік» (Южний) - виграли чергові матчі чемпіонату, відповідно, у МБК «Миколаїв» та івано-франківської «Говерли».
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це були матчі 25-го туру регулярного сезону.
Лідер чемпіонату «Хімік» грав на виїзді в Івано-Франківську і вже в першій чверті позначив свою перевагу - 19:12. Правда, перед великою перервою господарі майданчика трохи скоротили розрив (18:16), але потім «Хімік» лише збільшував відрив - 17:10, 15:11. У підсумку, 67:51.
Кращим гравцем матчу у складі команди-переможниці став американець Джамал Шулер, який набрав 19 очок.
У свою чергу, «Будівельник» на своєму майданчику приймав МБК «Миколаїв» і вирішив долю матчу в другій чверті. Після рівної першої 10-хвилинки (21:20) послідував розгром опонента - 27:15. Після великої перерви суперники обмінялися виграними чвертями з 4-очковою перевагою - 30:26 і 16:20.
Найкращим у складі киян став литовець Даріуш Лавринович, набрав 21 очко.
Таким чином, після цього туру команди як і раніше займають перше-друге місця в таблиці. У «Хіміка» співвідношення перемог і поразок 23/2, а у «Будівельника» - 18/7.