Хокеїст Подхрадскі продовжив контракт з "Донбасом" на два роки

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Протягом двох сезонів у ХК "Донбас" словак виходив на майданчик у формі донецького клубу в 120-ти матчах Континентальної хокейної ліги, набравши 48 балів (16+32) в залік бомбардирів ліги, при загальному показнику показнику корисності "+21". При цьому, в сезоні 2012/2013 рр., Подхрадскі став найкращим бомбардиром серед захисників ХК "Донбас" за підсумками регулярного чемпіонату - 21 бал, а в нинішньому сезоні лише одним балом поступився в боротьбі за першість своєму напарнику - Клею Вілсону, знову набравши 21 бал.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що контракт з донецьким клубом продовжив також російський нападник Євген Дадонов.