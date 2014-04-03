Хокеїст Подхрадскі продовжив контракт з "Донбасом" на два роки
18:25, 03 квітня 2014Спорт
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Керівництво ХК "Донбас" досягkj домовленості про продовження контракту з захисником Петером Подхрадскі на два роки.
Петер Подхрадскі / hcdonbass.com
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
Протягом двох сезонів у ХК "Донбас" словак виходив на майданчик у формі донецького клубу в 120-ти матчах Континентальної хокейної ліги, набравши 48 балів (16+32) в залік бомбардирів ліги, при загальному показнику показнику корисності "+21". При цьому, в сезоні 2012/2013 рр., Подхрадскі став найкращим бомбардиром серед захисників ХК "Донбас" за підсумками регулярного чемпіонату - 21 бал, а в нинішньому сезоні лише одним балом поступився в боротьбі за першість своєму напарнику - Клею Вілсону, знову набравши 21 бал.
Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що контракт з донецьким клубом продовжив також російський нападник Євген Дадонов.
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