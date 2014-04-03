Олександр Усик виступить в андеркарті поєдинку Кличко - Леапаї
18:00, 03 квітня 2014Спорт
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Наступний поєдинок на професійному рингу боксер промоутерської компанії братів Кличків "K2 Promotions", Олімпійський чемпіон Олександр Усик (2-0, 2 КО) проведе 26 квітня 2014 року в рамках андеркарда бою Володимир Кличко - Алекс Леапаї.
Олександр Усик / К2
Про це УНІАН повідомили у прес-службі К2.
Для Усика це буде третій бій на професійному рингу і перший, який розрахований на 8 раундів. Ім'я суперника Усика буде оголошено пізніше.
Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина) чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями IBF/WBA/IBO/WBO Володимир Кличко захищатиме свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO Алекса Леапаї.
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