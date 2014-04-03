Олександр Усик виступить в андеркарті поєдинку Кличко - Леапаї

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К2.

Для Усика це буде третій бій на професійному рингу і перший, який розрахований на 8 раундів. Ім'я суперника Усика буде оголошено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня в Оберхаузені (Німеччина) чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями IBF/WBA/IBO/WBO Володимир Кличко захищатиме свої титули в поєдинку проти обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO Алекса Леапаї.