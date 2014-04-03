Україна зберегла право провести легкоатлетичний Кубок Європи

Як повідомили УНІАН в прес-службі Федерації легкої атлетики України, про таке рішення Європейська асоціація легкої атлетики 3 квітня повідомила ФЛАУ.

Питання про перенесення змагань з України постало у зв’язку зі складною ситуацією, яка склалася в країні. За останні місяці було проведено ряд зустрічей і консультацій, українська сторона навела численні аргументи стосовно спроможності провести турнір на найвищому рівні. Дану тему, зокрема, обговорювали під час VIII Європейської конференції з легкої атлетики для керівників федерацій (28-31 березня 2014 р., м. Копенгаген).

В підсумку, ЄА прийняла рішення провести Кубок Європи з багатоборства (І та ІІ ліги) у Донецьку 5-6 липня 2014 року.

Президент ФЛАУ Ігор Гоцул наголосив: «Сьогодні ми отримали підтвердження з ЄА стосовно того, що Кубок Європи все ж відбудеться в Україні. Переконати їх у правильності такого рішення нам вдалося завдяки спільними зусиллями Федерації легкої атлетики України з Міністерством молоді та спорту України, обласною та міською владою Донецька і Національним олімпійським комітетом України. Важливим аргументом став і той факт, що організаційний комітет Кубка Європи з багатоборства (І та ІІ ліги) виконав серйозний обсяг роботи на шляху до проведення змагань на найвищому рівні. Прийняте ЄА рішення доводить, що Україна рухається у правильному напрямку, і це буде лише один з кроків до подальшого розвитку нашої батьківщини».