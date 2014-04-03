Сергій Стаховський зіграє у стартовому поєдинку матчу Кубка Девіса Україна - Швеція
В Мальме (Швеція) відбулося жеребкування матчу Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса з тенісу Україна - Швеція, згідно з якою першими на корт вийдуть другий номер шведів Ісаак Арвідсон і лідер українців Сергій Стаховський.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Ця пара відкриє матч у п'ятницю, 4 квітня. Також в цей день відбудеться поєдинок Маркус Ерікссон - Артем Смирнов. У суботу команди проведуть парний поєдинок, а в неділю - ще дві одиночні зустрічі.
Переможець матчу Україна - Швеція восени зіграє в плей-офф Світової групи, кампанії 16 найсильніших команд світу, що безпосередньо розігрують Кубок Девіса.
У сезоні-2013 команди України та Швеції зустрічалися на цій же стадії змагань в Дніпропетровську і тоді українці здобули перемогу у впертій боротьбі з рахунком 3:2. Правда, тоді у складі української команди були обидва лідери - Олександр Долгополов і Сергій Стаховський. Зараз же Долгополов у складі відсутній.