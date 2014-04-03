Олег Царьков став найкращим спортсменом березня в Україні

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НОК.

У першому місяці весни одразу два наших стрілка порадували українських вболівальників в олімпійських видах програми. На європейській першості з пневматичної зброї Олег Омельчук та Олег Царьков поповнили скарбничку збірної України двома золотими нагородами і встановили рекорди Європи у стрільбі з пістолета та гвинтівки відповідно.

Разом з тим, варто відзначити, що золота медаль чемпіонату Європи у стрільбі з гвинтівки 26-річного Царькова стала першою чоловічою нагородою найвищого ґатунку за всю історію виступів українських стрілків на континентальних першостях за роки Незалежності України.

Для Олега Царькова це також перша перемога на міжнародній арені серед дорослих. Раніше, він двічі ставав бронзовим призером європейської першості серед юніорів.