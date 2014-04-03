Суперліга визначила п’ятірку кращих баскетболістів березня

Про це повідомляє офіційний сайт Суперліги.

Кращими захисниками стали Олександр Рибалко («Ферро-ЗНТУ»), який провів 7 матчів і набирав в середньому за гру 15.7 очка, 6.4 підбирання, 6.3 передачі й 2.9 перехоплення та Ріккі Мінард («Будівельник») – 5 матчів, 13.8 очка, 9.6 передачі, 5.8 підбирання, 2.8 перехоплення в середньому за гру.

Серед форвардів були відзначені В’ячеслав Бобров («Київ»), який провів 6 матчів і має статистику - 12.5 очка, 9.8 підбирання, 7.3 передачі, 1.5 блок-шота та 1 перехоплення, а також Станіслав Тимофеєнко («Дніпро») – 6 матчів, 15 очок, 10.7 підбирання, 3.8 передачі, 1.5 блок-шота.

Кращим центровим визначено Ігоря Зайцева («Азовмаш») – 5 матчів, 16.6 очка, 5.8 підбирання, 1.2 блок-шота та 1 передача.

На даний момент в турнірній таблиці лідирують "Хімік" (Южне), який має 22 перемоги при 2 поразках. Далі йдуть "Будівельник" - 17/7 та "Азовмаш" - 16/7.