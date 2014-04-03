Василь Шуптар став бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

У поєдинку за бронзову медаль українцю протистояв німець Александр Семісоров. Наш спортсмен вів у рахунку 6:2, але суперник скоротив відставання до мінімуму. Кінцівка схватки була за Василем, який заробив ще кілька очок та виграв з рахунком 12:5.

Як повідомляв УНІАН, напередодні першу медаль турніру збірній Україні принесла Наталія Пулковська, яка завоювала срібло.

Чемпіонат Європи з боротьби триватиме до 6 квітня.