Василь Шуптар став бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби

12:32, 03 квітня 2014
Спорт
0

На європейській першості з боротьби, що триває у Вантаа (Фінляндія), другу нагороду збірній України приніс Василь Шуптар, який посів третє місце у ваговій категорії до 61 кг.

Чемпионат Европы-2014

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

У поєдинку за бронзову медаль українцю протистояв німець Александр Семісоров. Наш спортсмен вів у рахунку 6:2, але суперник скоротив відставання до мінімуму. Кінцівка схватки була за Василем, який заробив ще кілька очок та виграв з рахунком 12:5.

Як повідомляв УНІАН, напередодні першу медаль турніру збірній Україні принесла Наталія Пулковська, яка завоювала срібло.

Чемпіонат Європи з боротьби триватиме до 6 квітня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter