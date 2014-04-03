Василь Шуптар став бронзовим призером чемпіонату Європи з вільної боротьби
12:32, 03 квітня 2014Спорт
0
На європейській першості з боротьби, що триває у Вантаа (Фінляндія), другу нагороду збірній України приніс Василь Шуптар, який посів третє місце у ваговій категорії до 61 кг.
Чемпионат Европы-2014
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
У поєдинку за бронзову медаль українцю протистояв німець Александр Семісоров. Наш спортсмен вів у рахунку 6:2, але суперник скоротив відставання до мінімуму. Кінцівка схватки була за Василем, який заробив ще кілька очок та виграв з рахунком 12:5.
Як повідомляв УНІАН, напередодні першу медаль турніру збірній Україні принесла Наталія Пулковська, яка завоювала срібло.
Чемпіонат Європи з боротьби триватиме до 6 квітня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter