Результати 23-го туру англійської Прем`єр-ліги
20:56, 19 січня 2008Спорт
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У лідерській трійці - без змін
Закінчилися сьогоднішні матчі 23-го туру англійської Прем`єр-ліги
Портсмут - Дербі 3:1 (Мваруварі 38, 42, 55 - Ньятанга 4)
Редінг - МЮ 0:2 (Руні 77, Роналду 90+3)
Тоттенхем - Сандерленд 2:0 (Леннон 2, Кін 90)
Бірмінгем - Челсі 0:1 (Пісарро 79)
Блекберн - Міддлсбро 1:1 (Дербішир 75 - Уїтер 13)
Фулхем - Арсенал 0:3 (Адебайор 19, 37 - Росицькі 80)
Ньюкасл - Болтон 0:0.
Завтра грають Віган - Евертон, Манчестер Сіті - Вест Хем, післязавтра Ліверпуль - Астон Вілла.
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