Результати 23-го туру англійської Прем`єр-ліги

У лідерській трійці - без змін

Закінчилися сьогоднішні матчі 23-го туру англійської Прем`єр-ліги Портсмут - Дербі 3:1 (Мваруварі 38, 42, 55 - Ньятанга 4) Редінг - МЮ 0:2 (Руні 77, Роналду 90+3) Тоттенхем - Сандерленд 2:0 (Леннон 2, Кін 90) Бірмінгем - Челсі 0:1 (Пісарро 79) Блекберн - Міддлсбро 1:1 (Дербішир 75 - Уїтер 13) Фулхем - Арсенал 0:3 (Адебайор 19, 37 - Росицькі 80) Ньюкасл - Болтон 0:0. Завтра грають Віган - Евертон, Манчестер Сіті - Вест Хем, післязавтра Ліверпуль - Астон Вілла.

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