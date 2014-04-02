П'ять гравців «Донбасу» викликані в національні збірні для підготовки до чемпіонату світу

Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

Нападники Туомас Кііскінен і Петтері Віртанен викликані в збірну Фінляндії. Протягом найближчих п'яти тижнів «суомі» проведуть ряд контрольних поєдинків напередодні світової першості (по дві гри з командами Німеччини та Латвії) і візьмуть участь у шведському турнірі "Оддсет Кап", за участю збірних Швеції, Чехії та Росії.

У свою чергу, нападник Лукаш Кашпар і оборонець Ян Коларж викликані в збірну Чехії, яка в процесі підготовки до чемпіонату світу в Білорусі, проведе шість контрольних поєдинків (по два - з командами Данії, Норвегії та Швейцарії), а також зіграє на турнірі "Оддсет Кап" у Швеції.

Крім того, нападник Євген Дадонов потрапив у розширений список кандидатів у збірну Росії, викликаних новим тренерським штабом на підготовчі збори перед матчами Еврохоккейчелленджа. Збір розпочнеться 6 квітня, а турнір - 11 квітня.

До речі, керівництво ХК "Донбас" досягло домовленості з Дадоновим про продовження контракту на три роки. Поточний сезон Євген завершив з другим показником результативності в команді за підсумками регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги - 29 очок (14 голів + 15 передач) і кращим снайпером серед гравців ХК "Донбас" в плей-офф - 7 шайб (11 очок), розділивши першість в заліку бомбардирів другого етапу турніру з Максимом Якуценей. При цьому, Євген Дадонов став єдиним гравцем ХК "Донбас", кому вдалося зіграти все 123 матчі, проведених донецьким клубом КХЛ протягом двох сезонів. Всього на рахунку форварда 166 матчів у Континентальній хокейній лізі і 96 балів в заліку бомбардирів ліги (48+48).

Як повідомляв УНІАН, «Донбас» завершив сезон у КХЛ на стадії ¼ фіналу плей-офф, програвши в серії чеському клубу «Лев» з рахунком 2:4. Тим не менш, цей сезон став кращим в історії виступів команди в КХЛ.