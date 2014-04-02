Українка Світоліна вийшла до третього кола тенісного турніру в Чарльстоні

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Світоліна, яка займає 35-е місце у світовому рейтингу, протистояла 18-й ракетці світу і одній з надій американського тенісу - Стівенс всього 21 рік.

У матчі, який тривав майже півтори години українка зробила 5 брейків і програла три гейми на своїй подачі. Разом з тим, Світоліна не зробив жодного ейса і один раз помилилася на подачі.

За вихід до чвертьфіналу українка зіграє проти переможниці матчу Белінда Бенчич (Швейцарія, Q) - Марина Эракович (Нова Зеландія).

Раніше сьогодні в матчі першого кола Леся Цуренко програла Андреї Петкович з Німеччини- 7:6, 4:6, 1:6.

Як повідомляв УНІАН, в матчі першого кола Світоліна обіграла Ярмілу Гайдосову з Австралії- 6:1, 5:7, 7:6.

Турнір Family Circle Cup у Чарльстоні (США) триватиме до 6 квітня.