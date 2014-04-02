Українка Пулковська виборола «срібло» на чемпіонаті Європи з боротьби
15:28, 02 квітня 2014Спорт
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У перший день змагань на європейській першості з боротьби, що триває у Вантаа (Фінляндія), збірна України завоювала одну срібну медаль.
wrestlingua.com
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Срібною призеркою стала Наталія Пулковська, яка посіла другу сходинку у ваговій категорії до 48 кг. У фінальному поєдинку спортсменка поступилася представниці Азербайджану, колишній українській спортсменці Марії Стадник.
Також у цей день за медаль боровся Павло Олійник, проте він поступився і в півфіналі, і в сутичці за третє місце.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Европи з боротьби у Фінляндії триватиме до 6 квітня.
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