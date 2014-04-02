Українка Пулковська виборола «срібло» на чемпіонаті Європи з боротьби

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Срібною призеркою стала Наталія Пулковська, яка посіла другу сходинку у ваговій категорії до 48 кг. У фінальному поєдинку спортсменка поступилася представниці Азербайджану, колишній українській спортсменці Марії Стадник.

Також у цей день за медаль боровся Павло Олійник, проте він поступився і в півфіналі, і в сутичці за третє місце.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Европи з боротьби у Фінляндії триватиме до 6 квітня.