У чемпіонаті Європи з важкої атлетики візьмуть участь 14 українців

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Підготовку наші важкоатлети проводили окремо: жінки готувалися до старту у Києві на тренувальній базі «Конча-Заспа», чоловіки – у Чернігові.

У складі збірної України присутні: Дар'я Пономарьова (вагова категорія - до 48 кг), Яна Дяченко (48 кг), Юлія Паратова (53 кг), Надія Чібісова (58 кг), Юлія Каліна (63 кг), Катерина Дрюмова (63 кг), Надія Миронюк (69 кг), Ганна Козенко (75 кг), Дмитро Чумак (94 кг), Ярослав Чернишов (94 кг), Роман Зайцев (105 кг), Сергій Клепацький (105 кг), Олег Прошак (+105 кг), Сергій Тагіров (+105 кг).

Серед тих, хто буде боротися за медалі першості лідером є бронзова призерка Олімпійських ігор-2012 Юлія Каліна, яка вперше виступатиме у новій ваговій категорії 63 кг (в Лондоні спортсменка виступала у вазі до 58 кг).

Відзначимо, що на минулорічному чемпіонаті Європи-2013, що відбувся в Тірані (Албанія), українські спортсмени вибороли 5 медалей: «золото», 3 «срібла» та «бронзу».