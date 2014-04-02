Тренер Леапаї заявляє, що його підопічний впевнений у перемозі над Кличком

Про це повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на boxingnews.com.ua

Зокрема, Торнберрі зазначив: «Я дуже задоволений тим, в якій готовності Алекс підходить до цього поєдинку. Він знаходиться у відмінному настрої і впевнений в тому, що йому вдасться створити сенсацію і шокувати світ».

Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї відбудеться в німецькому Оберхаузені 26 квітня.