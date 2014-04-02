Тренер Леапаї заявляє, що його підопічний впевнений у перемозі над Кличком
14:45, 02 квітня 2014Спорт
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Тренер і менеджер майбутнього суперника Володимира Кличка австралійського суперважкоатлета Алекса Леапаї Ноель Торнберрі розповів, у якій формі Леапаї підходить до бою з Володимиром, зазначивши, що його підопічний впевнений в тому, що йому вдасться створити сенсацію в цьому поєдинку.
Леапаї / boxnews.com.ua
Про це повідомляє сайт Офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на boxingnews.com.ua
Зокрема, Торнберрі зазначив: «Я дуже задоволений тим, в якій готовності Алекс підходить до цього поєдинку. Він знаходиться у відмінному настрої і впевнений в тому, що йому вдасться створити сенсацію і шокувати світ».
Як повідомляв УНІАН, бій Кличко - Леапаї відбудеться в німецькому Оберхаузені 26 квітня.
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