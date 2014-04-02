"Барселоні" на рік заборонили здійснювати трансферні угоди

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футбольних асоціацій (FIFA).

Крім цього, "Барселона" також оштрафована на 450 тис. швейцарських фракнков і зобов'язана усунути всі порушення у клубній діяльності протягом 90 днів.

Заборону накладено через те, що клуб протягом чотирьох років - з 2009 по 2013-й роки - з порушеннями укладав договори з гравцями, чий вік ще не досяг 18 років. Всього таких гравців і, відповідно, контрактів виявилося десять. Керівництво "Барселони" при укладанні контрактів не погоджувало їх з профільним комітетом FIFA, а також не дотримала ще ряд певних умов і норм.

Також на 500 тисяч франків оштрафована Федерація футболу Іспанії, яку зобов'язали протягом року привести у відповідність з міжнародним регламентом свою систему реєстрації футболістів.