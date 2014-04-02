Бубка знову призначений головою Антуражної комісії МОК

Як повідомили УНІАН у прес-службі НОК України, про відповідне призначення офіційним листом повідомив президент МОК Томас Бах.

Антуражна комісія МОК, що була створена у 2010 році і головою якої протягом цього часу був Бубка, є важливою складовою Міжнародного олімпійського комітету.

Комісія опікується питаннями, що стосуються взаємовідносин атлетів з їх антуражем - оточенням спортсмена, що має вплив на атлета та його підготовку. До кола цих осіб входять менеджери, агенти, тренери, медичний персонал, науковці, спортивні організації, спонсори, юристи, а також будь-хто, з числа тих, хто впливає на кар'єру спортсмена, включаючи членів його родини.

За даними НОК, перед Антуражною комісією, так само як і перед Комісією атлетів, стоїть завдання забезпечити створення найбільш сприятливого середовища для спортсмена. Але якщо в рамках роботи Комісії атлетів здебільшого задіяні лише самі спортсмени, то до роботи Антуражної комісії залучається значно ширше коло експертів та членів Олімпійського руху.

Разом з тим, відповідно до призначення президента МОК Бубка продовжить працювати членом Координаційної комісії з підготовки до Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро, а також буде почесним членом Комісії атлетів МОК, якою керував тривалий час.

У НОК нагадали, що раніше Бубка був членом Координаційної комісії МОК з підготовки до Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні та очолював відповідну Комісію з підготовки до перших в історії Юнацьких Олімпійських ігор 2010 року в Сінгапурі.