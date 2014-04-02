Тренер черкаського "Славутича" реально оцінює сили своєї команди у протистоянні з "Шахтарем"

Про це повідомляє прес-служба ФК "Славутич".

Зокрема, тренер зазначив: "Протистояння з донецьким «Шахтарем» буде цікавим для наших футболістів та вболівальників. Я впевнений, що знову буде переповненим Центральний стадіон Черкас. Ми реально оцінюємо власні сили, проте все розсудить футбольний м’яч. Будемо вести плідну підготовку до кубкового протистояння".

За результатами жеребкування півфінальні пари склали: «Славутич» Черкаси (2 ліга) – «Шахтар» Донецьк (Прем’єр-ліга) та «Динамо» Київ (Прем’єр-ліга) – «Чорноморець» Одеса (Прем’єр-ліга).

Матчі мають відбутися 7 травня у Черкасах та Києві.