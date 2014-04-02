Відкрито голосування за "Героя спортивного року"

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Претендентами в номінації "Герой українського спорту-2013": стали Ібрагім Алдатов (чемпіон світу та бронзовий призер чемпіонату Європи з вільної боротьби), Богдан Бондаренко (чемпіон світу та Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту), Анна Мельниченко (чемпіонка світу з легкої атлетики у семиборстві), Олена Підгрушна (чемпіонка світу, срібна та бронзова призерка чемпіонату світу з біатлону) та Ольга Харлан (чемпіонка світу та Європи з фехтування в індивідуальній першості, чемпіонка світу та срібна призерка чемпіонату Європи в командній першості у шаблі).

Зробити свій вибір можна на офіційному сайті НОК України та у групах НОК України/Олімпійська команда в соціальних мережах: «Вконтакте», «Facebook» та «Google+».

Голосування триватиме з 2 по 12 квітня включно. За підсумками голосування і буде названо ім’я переможця.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня члени Української Академії спорту шляхом таємного голосування обрали переможців у 12 інших номінаціях всеукраїнської премії "Герої спортивного року" за підсумками 2013 року.

23 квітня на НСК «Олімпійський» відбудеться Всеукраїнська урочиста церемонія нагородження «Герої спортивного року-2013». Організаторами заходу є Національний олімпійський комітет України та Міністерство молоді та спорту України.

«Герої спортивного року» – це національний спортивний «Оскар», покликаний визначити та нагородити кращих спортсменів, тренерів, команди та фахівців з усіх видів спорту.