Сестри Семеренко візьмуть участь у ще одному комерційному турнірі в Росії

Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

У повідомленні йдеться: "Свою участь у турнірі вже підтвердили французи Мартен Фуркад, Сімон Фуркад, Жан-Гійом Беатрікс, швед Карл-Юхан Бергман, фінка Кайса Мякяряйнен, а також українки Віта і Валентина Семеренко".

Турнір у Тюмені відбудеться 9-10 квітня.

Як повідомляв УНІАН, раніше українки оголосили про участь в іншому престижному комерційному змаганні у Росії - Гонці чемпіонів, яка відбудеться 5 квітня у Москві.