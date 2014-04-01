Сестри Семеренко візьмуть участь у ще одному комерційному турнірі в Росії
17:25, 01 квітня 2014Спорт
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Олімпійські чемпіонки з біатлону українки Валентина та Віта Семеренко візьмуть участь у комерційному турнірі на "Приз губернатора Тюменської області".
Валентина та Віта Семеренко / sport-xl.org
Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
У повідомленні йдеться: "Свою участь у турнірі вже підтвердили французи Мартен Фуркад, Сімон Фуркад, Жан-Гійом Беатрікс, швед Карл-Юхан Бергман, фінка Кайса Мякяряйнен, а також українки Віта і Валентина Семеренко".
Турнір у Тюмені відбудеться 9-10 квітня.
Як повідомляв УНІАН, раніше українки оголосили про участь в іншому престижному комерційному змаганні у Росії - Гонці чемпіонів, яка відбудеться 5 квітня у Москві.
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