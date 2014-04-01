Заур Байсангуров проведе бій за титул чемпіона світу IBO

Про це УНІАН повідомили в промоутерської компанії братів Кличків "К2 Promotions".

Бій відбудеться 12 квітня в рамках першого турніру в 2014 році, організованого компанією К2.

Байсангуров проведе бій вперше після довгої перерви, пов'язаної з травмою. В жовтні 2012 року в Києві Байсангуров захистив титул WВO у поєдинку з офіційним претендентом Лукашем Конечни. Проте, травма, отримана влітку 2013 року, завадила Байсангурову провести обов'язковий захист цього ж пояса проти американця Деметріуса Андраде. Згодом Байсангуров був позбавлений не тільки чемпіонства в WBO, але і втратив титул чемпіона світу за версією ІВО, яким володів з грудня 2010 року.

У свою чергу, український боксер В'ячеслав Узєлков, що носить титул інтерконтинентального чемпіона IBO, в цей же день проведе рейтинговий бій проти Геарда Айетовича з Сербії.

На даний момент Узєлков входить в ТОП-5 рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO). Свій останній поєдинок він провів у листопаді минулого року. Узєлков здобув перемогу нокаутом над американцем Джейдоном Кодрінгтоном і став володарем титулу інтернаціонального чемпіона IBO у напівважкій вазі.

В андеркарді в ринг також вийдуть Олександр Черв'як, Мішико Беселія і Яго Кіладзе.