Юнацька збірна України з футболу не потрапила в число учасників Євро

Про це повідомляє офіційний сайт Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА).

В цьому турнірі явним фаворитом була збірна Португалії, а командами-аутсайдерами - Исландія та Латвія. І збірна України зуміла довести свій клас в грі з аутсайдерами обігравши Ісландію з рахунком 2:0, а Латвію - 5:1.

У грі за перше місце і путівку у фінальний турнір з Португалією українці були явно слабші. Голи Алешандре Сілви, Бути і Рубена Невеша дозволили господарям турніру здобути перемогу з великим рахунком - 3:0. Примітно, що з таким же рахунком португальці обіграли ісландців і латвійців.

Таким чином, на рахунку збірної України 6 очок, а у Португалії - 9.

Чемпіонат Європи-2014 пройде на Мальті з 9 по 21 травня.