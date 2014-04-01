Оприлюднено склад збірної України з плавання на турніри Multinations

Про це УНІАН повідомили у Федерації плавання України.

Змагання Multinations проходитимуть одночасно у Греції та на Кіпрі за участі спортсменів різних вікових категорій. Україну представлять дві команди по 13 плавців у кожній.

Так, в Александруполісі (Греція) виступатимуть хлопці 17-18 років та дівчата 15-16 років. Україну тут представлятимуть Владислав Савенков, Сергей Бужор, Тарас Бойчук, Іван Адамович, Владислав Чумак, Андрій Стрюков, Дмитро Прожога, Юлія Смаль, Валерія Тимченко, Христина Панчішко, Поліна Шинкаренко, Маргарита Смірнова та Орина Якуба.

У Лімасолі (Кіпр) змагатимуться хлопці 15-16 років та дівчата 13-14 років. Україну представлятимуть Сергій Шевцов, Ігор Бобраков, Євген Куркін, Андрій Хлопцов, Владислав Іванов, Микола Абрамов, Євгенія Тищенко, Тетяна Кудако, Вікторія Тройнік, Софія Зубенко, Марина Колеснікова, Юлія Стаднік та Надія Фесенко.

Плавці змагатимуться у 50-метрових басейнах.

Голова тренерської ради Федерації плавання України, головний тренер збірної команди України з плавання Андрій Сердінов сказав: «У цих змаганнях беруть участь одні з найкращих плавців України, які входять до складу національної збірної. Для України Multinations - традиційні змагання. Наші спортсмени успішно виступають там кожного року вже тривалий час».